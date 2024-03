Un cartell de cine es torna escultura

Un monument per retre homenatge a la pel·lícula Alcarràs s’exhibirà al carrer que aquest poble del Segrià ha dedicat a la directora del film, Carla Simón. Es tracta d’una escultura metàl·lica que recrea el cartell que va anunciar als cines el llargmetratge en català que va guanyar de l’Os d’Or a la Berlinale del 2022.

El ple d’Alcarràs va aprovar dimecres passat dedicar a Simón un carrer recentment urbanitzat a la zona coneguda com Plataforma 150. Fins aleshores se la coneixia com passeig de l’Espígol. En aquesta via s’ha construït un mirador orientat cap a l’oest, que és també el lloc triat per instal·lar l’escultura.El monument mostra les siluetes de la família protagonista del film, tal com es poden veure al cartell del llargmetratge. Igual com en aquesta coneguda imatge, els qui contemplin l’escultura des del mirador cap al tard podran veure les figures humanes retallant-se a contrallum contra el paisatge del municipi.Els serveis tècnics municipals van dissenyar aquest monument, una empresa de la comarca es va encarregar de materialitzar-lo i ara està guardat en un magatzem municipal, a l’espera d’instal·lar-lo al mirador. L’alcalde, Gerard Companys (Junts), va explicar que, al principi, tenien previst fer-ho a l’abril, amb motiu de la setmana cultural del municipi. “Després de la convocatòria d’eleccions, encara no sabem si podem inaugurar-la llavors o després dels comicis”, va apuntar. L’ajuntament demanarà a Simón que participi en l’acte inaugural del carrer que porta el seu nom i el monument dedicat a la seua pel·lícula.Aquest homenatge se suma a altres tributs que aquest poble ha rendit des del 2022 a la directora de cine i la seua obra, com per exemple un mural a la plaça Nova inspirat en el film i obra del pintor Conse. Alcarràs ha deixat una empremta indeleble en la memòria col·lectiva d’aquest poble. Ha donat a conèixer el seu nom a tot el món i la major part de les seues interpretacions no corresponen a actors professionals, sinó a veïns de la localitat i de poblacions veïnes. Més enllà del municipi que dona nom al film, la pel·lícula és recordada perquè ofereix un testimoni respectuós de la vida dels pagesos i dona a conèixer els problemes que pateixen.