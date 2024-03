Jornada festiva per divulgar la flora i la fauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana

Més de 40 persones, la majoria de les quals famílies amb fills, van participar ahir en una jornada festiva per donar a conèixer la flora i la fauna de l’estany d’Ivars i Vila-sana. S’emmarca en els actes per celebrar el Dia Internacional dels Boscos i el Dia Internacional de l’Aigua. Els participants van poder fer anàlisis de l’aigua orientades per experts per comprovar-ne l’estat i estudiar els índexs de contaminació. Segons el coordinador d’aquesta iniciativa, Eduard Ribes, la bona salut de l’estany està garantit malgrat la sequera dels últims anys i l’augment de les temperatures, que pot accelerar l’aparició de microorganismes. Posteriorment, es van dur a terme diverses actuacions al bosc de ribera, on es va buscar material per fer casetes per a les aus utilitzant materials reciclats. També es va observar la fauna de la zona, tant la vertebrada com la invertebrada. Els nens i nenes, de fins a 12 anys d’edat, van ser els que més es van divertir amb l’experiència. Les famílies procedien de diversos punts de Lleida. L’Estany està gestionat per la Fundació La Pedrera.