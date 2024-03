Lleida guanya gairebé 400.000 turistes en 10 anys i els de l'estranger creixen un 60%

detail.info.publicated Cynthia Sans REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Turistes al Parc d’Aventura de Rialp. - EDGAR ALDANA Turistes al Parc d’Aventura de Rialp. - EDGAR ALDANA Turistes al Parc d’Aventura de Rialp. - EDGAR ALDANA Turistes al Parc d’Aventura de Rialp. - EDGAR ALDANA Turistes al Parc d’Aventura de Rialp. - EDGAR ALDANA Turistes al Parc d’Aventura de Rialp. - EDGAR ALDANA Turistes al Parc d’Aventura de Rialp. - EDGAR ALDANA Turistes al Parc d’Aventura de Rialp. - EDGAR ALDANA Turistes al Parc d’Aventura de Rialp. - EDGAR ALDANA

L'activitat del sector turístic de Lleida s'ha intensificat l'última dècada a un ritme exponencial. Salvant el clot vinculat a la pandèmia, el nombre de visitants ha crescut en aquest període un 40%, al passar de 952.000 a 1,33 milions. En aquesta progressió han tingut un pes destacable els fluxos de turistes procedents de l'estranger.

L’activitat del sector turístic de Lleida s’ha disparat l’última dècada, en la qual el nombre de visitants ha crescut un 40% al passar de 952.000 a 1,33 milions.

El turisme és un dels pilars de l’estructura econòmica de la demarcació de Lleida. Aporta més de 1.200 milions d’euros i més del 10% del PIB, segons un recent estudi de la UdL. L’activitat s’atansava ja el 2021 als nivells previs a la pandèmia, els quals ha superat des d’aleshores en diferents tipologies d’allotjaments turístics. L’augment del nombre de visitants ha estat quantitativament superior entre els procedents de l’Estat espanyol, que entre el 2013 i el 2023, i segons les dades dels treballs de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) sobre el sector, van passar de 711.000 a 931.000.Tanmateix, l’aportació de l’exterior ha estat percentualment superior, amb avenços per sobre del 60% en el nombre d’usuaris d’hotels (188.872) i de càmpings (13.887) i d’un 160% als allotjaments de turisme rural, que ja superen els 6.000 quan fa una dècada amb prou feines eren 2.300.El grup principal d’aquests més de 232.000 turistes estrangers que visiten Lleida, 88.509 més que el 2013, una mitjana de gairebé 4.500 per setmana, és el dels francesos, a bastanta distància dels que se situen els procedents d’Alemanya i els països del Benelux i també els britànics.“El principal visitant estranger que ve a Lleida és el francès, per proximitat”, explica Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, que destaca com aquesta afluència es manté tant durant l’hivern amb la temporada d’esquí com la resta de l’any amb altres propostes de naturalesa i de cultura.“Lleida destaca en el pla internacional per la seua oferta de naturalesa, tant al Pirineu com al pla”, anota, encara que el 90% de l’oferta d’allotjament es concentra a les àrees de muntanya.“La naturalesa és el pal de paller que vertebra el territori de Lleida, amb els tres rius com a eixos principals d’aquesta vertebració”, anota, i entorn de la qual es desenvolupen altres activitats vinculades tant a l’esport com a la cultura o la gastronomia.El sector turístic lleidatà s’ha vist beneficiat per l’auge del turisme de naturalesa i d’interior activat arran de la pandèmia, a la qual cosa s’uneix la freqüent ampliació de l’oferta amb propostes com les vinculades a la floració i a la recollida de la fruita i la consolidació d’altres de clàssiques com les que tenen a veure amb el romànic, amb el turisme religiós, amb la gastronomia, amb les fires o amb la naturalesa, amb la faceta hard del ràfting i la BTT i la més accessible del senderisme.“Hi ha una oferta molt àmplia, variada i rica tot l’any, i això permet tenir en marxa de manera constant una campanya de promoció amb activitats. S’aixeca una capa i en continuen apareixent d’altres i altres més”, explica en aquest sentit Alegre.Aquest és un dels factors que han permès a agències i turoperadors treballar les ofertes de pack que inclouen diverses propostes diferents durant diversos dies.L’oferta per al pròxim pont de Setmana Santa es concentra, no obstant, en la neu, les activitats entorn dels rius i les de la floració.D’altra banda, les dades de l’INE qüestionen algun mite local com el que situa dins de Catalunya, i especialment a Barcelona i el seu cinturó, la procedència dels turistes que visiten Lleida.En realitat, el 48,5% dels que van a hotels, únic segment per al qual hi ha dades desglossades, i que en el cas de Lleida cobreix el 70% de la demanda, procedeixen de fora de Catalunya. Un 20,3% (188.872) són estrangers i un 28,2% (262.897), d’altres comunitats.

El 48,5% dels visitants que s’allotgen en hotels a Lleida procedeixen de fora de Catalunya

Resulta cridaner també el desglossament en funció de la procedència: un de cada nou visitants no estrangers que s’allotgen en hotels, l’11,2%, procedeix de Madrid. Gairebé dupliquen els valencians (6,4%), a molta distància de bascos (2,91%), andalusos (2,38) i aragonesos (2,17%), la proximitat dels quals redueix la demanda de pernoctacions.

Esquí, ràfting, pesca, romànic i altres activitats de lleure vinculades amb la naturalesa i el patrimoni cultural omplen aquest cap de setmana el Pirineu de Lleida i també zones del pla com el Baix Segre, on la floració dels fruiters és un reclam per als visitants, animats pel bon temps. Aquest inici de la Setmana Santa, que comença avui, Diumenge de Rams, reforça l’expectativa de vorejar la plena ocupació a les zones més turístiques. Els allotjaments de Lleida assoliran una ocupació d’entre el noranta per cent i el ple a les zones turístiques, especialment a les comarques de muntanya, entre el Dijous Sant i el Dilluns de Pasqua, segons el Patronat de Turisme de la Diputació. Aquest cap de setmana suposa un bon preludi, tenint en compte la gran afluència a les pistes d’esquí o les baixades de ràfting per la Noguera Pallaresa. Exemple d’això és Boí Taüll, on els amants de l’esport blanc van omplir pistes i instal·lacions. Les estacions afronten l’arrancada de la Setmana Santa amb gairebé 244 quilòmetres de pistes obertes per a la pràctica de l’esquí alpí. Aquests festius seran també la recta final de la temporada d’hivern. Els dominis esquiables es van assegurar un bon final de campanya arran de les nevades de principis de mes, malgrat que la calor d’aquests últims dies ha accelerat el desglaç i tancat l’esquí de fons. Per a aquesta Setmana Santa, les estacions preveuen vendre més de 100.000 forfets, segons les estimacions del Patronat de Turisme.

A les comarques del pla, el Baix Segre continua donant la benvinguda a nombrosos visitants atrets pel mar rosa i blanc dels fruiters. A Corbins, més de 150 persones van participar en activitats organitzades per Cireres Camats Capri amb la col·laboració de l’ajuntament i entitats locals, com ioga entre arbres i caminades per les finques.

«Intercanviem monitors que parlin anglès»

“En ocasions hem hagut d’intercanviar entre les estacions monitors d’esquí que facin anar l’anglès quan tenim molta demanda d’estrangers i no podem atendre-la”, explica Anna Panisello, empresària del sector turístic de Llavorsí, que confirma la creixent afluència de turistes de l’exterior a Lleida. “Hi ha molt increment. A l’estiu els monitors cada vegada atenen més grups en anglès”, afegeix. A aquesta major presència del turisme familiar se n’hi afegeix una altra, també creixent, de joves anglesos per esquiar durant l’aturada acadèmica del febrer. “Hem passat de 400 a 700 peticions en un any”, assenyala.

«Hem avançat l’hora del sopar»

A l’hotel rural Cal Paller, a la Vansa i Fórnols, han avançat l’hora del sopar a les 20.00 hores a petició del turisme internacional que arriba a l’allotjament, i que suposa el quinze per cent dels usuaris, la majoria de França i Bèlgica. “El millor de tot és que la resta de turisme nacional també l’agraeix, els convidem i se sumen a sopar abans”, explica el propietari, Pep Camps.A més, afegeix, “el canvi beneficia en la conciliació familiar dels nostres treballadors, que poden anar-se’n abans cap a casa”. També han adaptat els esmorzars i han introduït aliments com els ous bullits per atendre aquesta demanda.