Adjudicades tres plantes solars per al Garrigues Sud

La comunitat de regants del Garrigues Sud ha adjudicat a l’UTE formada per la Companyia General d’Aigües de Catalunya i Elecnor Servicios y Proyectos la construcció de tres plantes solars per alimentar els bombatges d’aigua cap a les basses per un import que supera els 2 milions d’euros, segons va anunciar el president dels regants, Xavier Pelegrí. Estaran ubicades a Flix, Bovera i Bellaguarda, respectivament, i han d’estar acabades aquest any ja que es faran de forma simultània. Estan finançades amb fons europeus que sufraguen el 85% del pressupost, mentre que els pagesos hauran d’aportar la resta.

S’afegiran a la que ja està en funcionament a Bovera. Segons Pelegrí, hi ha previstes dos instal·lacions més amb què s’aniran ampliant els parcs solars ja existents. L’objectiu és reduir tot el possible la factura de la llum que generen els bombatges elèctrics ja que, en l’actualitat, aquesta despesa s’emporta la meitat del pressupost. La comunitat calcula que en un termini de 5 o 6 anys aquest estalvi pot ser de més del 60%, segons fonts de la comunitat.El Garrigues Sud té una extensió total de 9.400 hectàrees dels municipis de Flix (a Tarragona, on hi ha la captació), Bovera, Bellaguarda, la Granadella, els Torms i Juncosa.

Avenç de la campanya de reg per la sequera

■ El Garrigues Sud va obrir al febrer la campanya de reg per tenir totes les instal·lacions en marxa a primers de mes. Respecte a l’any passat es va avançar una setmana per omplir totes les basses de regulació. “L’objectiu és gestionar millor la distribució sense gastar més”, van remarcar els tècnics de la comunitat, que ara dona aigua de boca i reg a pobles de Tarragona.