Viure a Andorra: millors salaris però lloguers més cars i a l'alça

El salari mínim andorrà guanya distància respecte a l’espanyol i aquest any la diferència assoleix els 53,27 euros mensuals, davant els 26,13 euros de distància el passat 2023.

Mentre que el Salari Mínim Interprofessional espanyol va pujar únicament un 5%, situant-se en els 1.134 euros en 14 pagues (la xifra, en 12 nòmines, es tradueix en 1.323 euros mensuals), la paga mínima a l’altre costat de la frontera resulta 639,24 euros més elevada en el còmput anual. Per mesos, la paga andorrana és de 1.376 euros dividits en 12 mensualitats, un 7% més que el de l’any anterior.

La diferència continua sent prou important per fer que Andorra sigui una destinació atractiva per als treballadors veïns del sud. Però aquesta diferència de salari, més que l’espanyol, xoca amb les xifres de rècord registrades en el mercat del lloguer.

Imatge d’una promoció d’habitatges prevista a l’avinguda Guillem Graell. - C.SANS

Un estudi elaborat per Andorra Recerca i Innovació estableix que entre el 2022 i el 2023 el preu mitjà del lloguer al Principat d’Andorra va créixer un 13 per cent, una xifra molt més gran que la que van experimentar els salaris. En el cas de les hipoteques, la pujada va ser encara més accentuada, ja que la quota mitjana va patir un increment mitjà d’un 24% a causa de l’evolució dels tipus d’interès.

Cada vegada són més els veïns de l’altre costat de la frontera que, davant de la impossibilitat de poder fer front al pagament d’un lloguer al Principat, opten per buscar un habitatge a l’Alt Urgell. L’ajuntament de la Seu té constància que hi ha persones d’Andorra que han arribat per residir a la capital de l’Alt Urgell però en desconeix la xifra, ja que no totes s’empadronen.

Davant d’aquest fet, la corporació no pot prendre mesures ja que el mercat és lliure, afirma. El cens xifra actualment en prop d’un centenar les persones de nacionalitat andorrana empadronades. Fa mesos que el Principat d’Andorra, per la seua part, implementa mesures que fomentin l’habitatge a preu assequible.

El govern veí impulsa una nova llei de mesures per a l’habitatge de lloguer que protegeixi i doni seguretat als propietaris amb pisos d’aquest tipus. Una altra de les mesures és la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible que incorporarà més de tres-cents pisos al mercat.

Puja un 12% el preu del lloguer a l’Alt Urgell durant el 2023

La situació està cada vegada més tensionada i, si bé és cert que els lloguers a l’Alt Urgell són més baixos que els andorrans, aquests també han patit un increment important. L’Alt Urgell va ser de les comarques catalanes on més es va disparar el preu del lloguer el 2023. La comarca va tancar l’any amb un increment del 12,2% respecte al 2022.

El preu mitjà fins ara girava entorn dels 7 o 8 euros per metre quadrat, segons dades ofertes per la Gestoria Estañol de la Seu. El responsable de la secció immobiliària, Èric Obiols, va assenyalar que “un habitatge d’uns 100 metres quadrats se situa entre els 700 i els 800 euros” mensuals.

Amb l’entrada en vigor dels índexs de referència dels preus del lloguer, el responsable de la gestoria Estañol va apuntar que “hi ha habitatges que ara estan llogats per 700 euros que no podran arribar als 500 euros”.