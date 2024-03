Onada d'incendis en contenidors a la Seu d'Urgell

Un dels focs de contenidor que hi va haver a començaments de mes. - C. SANS

L’ajuntament de la Seu d’Urgell està en alerta arran de l’onada d’incendis de contenidor. S’han comptabilitzat nou contenidors cremats durant el cap de setmana passat i un altre ahir a la matinada, distribuïts en diferents punts de la capital de l’Alt Urgell.

L’alcalde, Joan Barrera, va explicar ahir que des de principis d’any aquesta xifra puja fins als 18, un balanç “totalment desorbitat”, tenint en compte que “en tan sols tres mesos han cremat més contenidors que en tot el 2023”. El consistori està mantenint reunions setmanals amb els Mossos d’Esquadra i ha interposat les denúncies corresponents. “S’està investigant i no hi ha dubte que les persones responsables pagaran per això perquè no pararem fins a acabar amb aquest vandalisme”, va alertar. Cada contenidor costa 1.100 euros. Barrera va lamentar que “ja ha suposat una inversió de 20.000 euros en les arques de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet”. Aquestes accions de vandalisme es distribueixen de forma aleatòria per tot el municipi. També s’han registrat altres actes de vandàlics, com la crema de mobiliari al Parc del Valira o destrosses a l’altre costat de la Palanca.