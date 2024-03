L'antiga cantina La Boïga acollirà una agrobotiga a la Vall de Cardós

La Vall de Cardós ha rehabilitat una nau de l’antiga colònia industrial, coneguda com La Boïga, que en el seu moment va acollir la cantina, per transformar les instal·lacions en una agrobotiga.

Aquest equipament formava part del campament que la constructora Copisa va edificar a finals dels anys cinquanta a la Ribera de Cardós per allotjar els treballadors de les obres hidroelèctriques que anava desenvolupant als Pallars. L’objectiu principal que persegueix l’ajuntament de la Vall de Cardós amb aquesta iniciativa és el de dinamitzar el municipi.Per a això, ha decidit treure a licitació la gestió d’aquest espai polivalent que conté una cuina i una sala diàfana que permet combinar la comercialització d’aliments de proximitat amb la gastronomia i també amb la programació d’activitats de caràcter cultural.Segons va explicar l’alcalde, Joel Baró, “volem que a partir d’aquest equipament es generi activitat econòmica i cultural al municipi, a més de poder oferir un nou servei tant per als veïns i veïnes del municipi com per als visitants que s’hi atansen”, va dir.Les obres de rehabilitació de l’antiga cantina van finalitzar el mes de setembre passat i van comptar amb una inversió de 350.000 euros, per al finançament dels quals l’ajuntament de la Vall de Cardós va disposar d’una subvenció de 100.000 euros a càrrec del programa europeu Leader.Així mateix, La Boïga ocuparà l’espai de benvinguda del conjunt integrat per les edificacions que van formar la colònia industrial.També es preveu que pugui utilitzar-se com a centre de recepció dels visitants, a més de la comercialització dels productes locals, la degustació i la distribució.Segons el primer edil, l’equipament pot acollir un gran ventall de possibilitats i interessa que es pugui establir un calendari d’activitats durant tot l’any, ja que hi ha una temporalitat molt marcada durant els mesos d’estiu i és necessari generar activitat més enllà d’aquests mesos estiuencs.El termini per a presentar ofertes finalitza el proper 24 d’abril. Les clàusules del concurs preveuen un contracte de tres anys, amb quatre pròrrogues de tres anys més, fins a un màxim de concessió de 15 anys.

Surt a concurs la gestió del refugi d’Estaon a la ruta GR-11

L’ajuntament de la Vall de Cardós ha tret a concurs la gestió del refugi de la ruta GR-11 d’Estaon després que els antics gestors deixessin aquest servei.Així doncs, l’alcalde, Joel Baró, va destacar que després del tancament del refugi, que s’ha prolongat al llarg de diversos mesos, es van dur a terme algunes millores a l’equipament, que tenien el propòsit de millorar les seues prestacions.L’objectiu de l’ajuntament de la Vall de Cardós consisteix a poder tenir-lo reobert a mitjans del proper mes d’abril.Així mateix, el refugi té una capacitat màxima d’allotjament per a catorze persones.El concurs, a través del qual el consistori l’ha tret a licitació, contempla que els gestors assumeixin el pagament d’un cànon de 300 euros mensuals.Amb tot, el contracte inicial tindrà una vigència de fins a dos anys i serà prorrogable per quatre anys més.