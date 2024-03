Vinaixa tanca les fires de l'oli amb èxit de vendes

Les parades per a la degustació de l’oli de la població van ser algunes de les freqüentades. - MAGDALENA ALTISENT

La XXI Fira de l’Oli i la Pedra de Vinaixa va reunir un nombrós públic en totes les activitats de la jornada d’ahir. Segons va indicar l’alcalde, Josep Maria Tarragó, hi van acudir més de 1.300 persones i la cooperativa va posar a la venda prop de 8.000 litres d’oli, encara que poden elaborar-se’n més si avui hi ha demanda. La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, va ser l’encarregada d’inaugurar el certamen en el qual participen unes 20 parades, totes úniques en la seua especialitat, segons l’organització. Els actes van començar divendres amb diverses rutes guiades. Una amb el lema “Ahir i avui” pels carrers de la localitat sobre les construccions del segle XX; i una altra amb el de “La nit de les llums d’oli” ambientada en les llegendes medievals sota la llum dels llums d’oli. La pluja va respectar les caminades.

Ahir va tenir lloc la presentació de la nova associació Pecat de mestres artesans vinculats a la construcció tradicional amb pedra seca i avui està prevista una ruta guiada per veure in situ la transformació de la pedra que anirà a càrrec de Josep Gabarra, de Pedres Magami, a banda de demostracions del treball manual de la pedra. Les demostracions gastronòmiques també ocupen un espai important a més dels tallers per elaborar plats de la zona. El director general de Comerç, Jordi Torrades, tanca avui el certamen.

“Celebracions imprescindibles per al sector”

El president de la DO Garrigues, Enric Dalmau, va indicar que totes aquestes fires i festes que van començar a finals de l’any passat a la Granadella són “celebracions imprescindibles per al desenvolupament del sector de l’oli” i un important aparador per a promoció.