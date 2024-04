El cabal del Cinca a Massalcoreig i la Granja d'Escarp continua sent elevat, però s'està estabilitzant

detail.info.publicated Redacció / acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cabal del riu Cinca al seu pas per la zona agrícola del Sot del Cinca, a Massalcoreig, continua sent elevat aquest dilluns, però s'està estabilitzant, segons ha explicat el president de la Comunitat de Regants del Pla d'Escarp, Francisco Vallés. No obstant això, Vallés ha indicat que els pagesos de la zona segueixen a l'expectativa per si la situació varia i es preparen per treure el màxim d'aigua possible dels seus camps de cultius per minimitzar els danys als arbres. Això després que la crescuda del riu per les pluges dels darrers dies erosionés un mur de contenció i inundés unes 30 hectàrees de presseguers, albercoquers i perers.

Vallés ha explicat que el cabal del Cinca "ha tornat una mica a lloc, tot i que continua sent bastant elevat". Malgrat això, l'aigua "ha deixat d'entrar als camps de cultius i ara començarem a treballar per desguassar l'aigua de les parcel·les", ha dit.

En aquest sentit, Vallés ha indicat que demà preveuen començar a "treure el màxim d'aigua possible" per minimitzar els danys als arbres negats tot i que alguns veïns ja han començat a fer alguna actuació aquest migdia. Per fer-ho, el president dels regants ha comentat que els afectats faran servir maquinària per fer canalitzacions que portin l’aigua a un desguàs que hi ha a la zona i també es plantegen fer servir altres mitjans per bombar l'aigua dels camps i retornar-la al riu.

Pel que fa a les pèrdues, Vallés ha insistit que és aviat per calcular-ho, tot i que almenys hi ha unes 30 hectàrees afectades i els arbres més joves podrien morir negats, mentre que de la resta se'n podria perdre la collita. Es tracta d'una situació que els pagesos de la zona ja van viure l'any 2014.