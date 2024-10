Arribarà la DANA de València a Lleida? Pont de Tots Sants amb xàfecs i tempestes fortes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La inestabilitat meteorològica continua present a Catalunya, amb la possibilitat de xàfecs i tempestes disperses que podrien aparèixer en qualsevol punt del territori, especialment a la meitat oest. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la situació es mantindrà durant els propers dies, amb un cel majoritàriament tapat i la probabilitat d'algunes pluges localment fortes.

Tot i que la DANA que ha afectat València no ha causat grans danys a Catalunya, la regió es manté en alerta per la possibilitat de xàfecs intensos. Les zones més propenses a experimentar aquestes precipitacions són la Val d'Aran i la província de Lleida, on s'espera que els xàfecs puguin anar acompanyats de tempesta.

Evolució de les temperatures

Pel que fa a les temperatures, no s'esperen grans canvis en els propers dies. Les màximes pujaran lleugerament a la major part del territori, excepte al Pirineu, on es mantindran estables. A la plana de Lleida, es podrien assolir els 22-23 ºC, mentre que a les localitats pirinenques, les màximes oscil·laran entre els 19 i els 21 ºC.

D'altra banda, les temperatures mínimes experimentaran un lleuger descens, amb valors de 7 ºC a Vielha i la Seu d'Urgell. Aquesta tendència es mantindrà durant el cap de setmana, amb poques variacions en les temperatures generals.

Situació a la resta de Catalunya i Espanya

A nivell de Catalunya, es preveu que les pluges siguin més probables a la meitat oest del territori, amb la possibilitat de xàfecs localment forts a la província de Tarragona. El vent bufarà moderat del nord-est al litoral, mentre que a l'interior serà fluix i de direcció variable.

En el context espanyol, la inestabilitat meteorològica també serà present, amb probabilitat de xàfecs localment forts en punts del nord-est i sud-oest de la Península. Les temperatures es mantindran sense grans canvis o amb un lleuger ascens.

Previsió per al cap de setmana a Lleida

De cara al cap de setmana, la previsió a la província de Lleida és bastant incerta. Divendres, podrien haver-hi alguns xàfecs febles, més probables al sud de la província. Les temperatures màximes no experimentaran grans canvis, però les mínimes baixaran lleugerament, amb 6 ºC al Pirineu i 10 ºC a la capital.

Dissabte, el cel podria estar ennuvolat al sud de la província, amb la possibilitat d'algun xàfec aïllat. Les temperatures es mantindran estables, amb màximes de 20-22 ºC a la majoria de localitats.

Diumenge, la incertesa augmenta, amb la possibilitat de pluges més probables al sud de la província. Les temperatures no experimentaran grans canvis, amb 22 ºC esperats a la capital i 21 ºC a la Seu d'Urgell.

Recomanacions i precaucions

Davant d'aquesta situació meteorològica inestable, és recomanable estar atent a les actualitzacions de les previsions i seguir les indicacions de les autoritats en cas d'emergència. Si us trobeu en zones propenses a xàfecs intensos o tempestes, preneu les precaucions necessàries i eviteu desplaçar-vos si no és imprescindible.

Recordeu que en cas de tempesta, cal allunyar-se de zones obertes, estructures metàl·liques i arbres alts. Si us trobeu a casa, tanqueu portes i finestres i desconnecteu els aparells elèctrics per evitar danys per sobretensions.

En resum, la inestabilitat meteorològica es mantindrà present a Catalunya durant els propers dies, amb la possibilitat de xàfecs i tempestes disperses, especialment a la meitat oest del territori i a la Val d'Aran. Tot i que no s'esperen grans canvis en les temperatures, cal estar atent a les actualitzacions de les previsions i prendre les precaucions necessàries en cas de pluges intenses o tempestes.