L’A-2 a Cervera patirà restriccions des del dimarts per obres

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible començarà dimarts vinent a les 07.00 les obres de rehabilitació de l’autovia A-2 a la variant de Cervera, entre els quilòmetres 518,124 i 515,117, ha anunciat aquest dilluns a través d’un comunicat.

A causa de les restriccions, la circulació es farà per l’altra calçada, que quedarà bidireccional, així com el trànsit provinent de la carretera C-25 no podrà incorporar-se directament a l’autovia i es tancarà també els carrils de desceleració i acceleració sentit Lleida. Està previst que el divendres 19 d’abril es restitueixi el trànsit a la seua corresponent calçada, encara que no es descarta la possibilitat de rehabilitar-lo abans d’aquesta data.