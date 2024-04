El març més plujós al Pirineu de Lleida des de que hi ha dades

Les pluges estan assolint nivells de rècord aquest mes de març en diversos punts del Pirineu on, després de dos anys de sequera, dos estacions de la xarxa SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) de la conca de la Noguera Pallaresa com Senterada i Escaló acumulaven la mitjanit de divendres precipitacions que sumaven 147 i 129 litres per metre quadrat.

Paral·lelament, a Arcalís, a la capçalera del Segre, els pluviòmetres marcaven un acumulat mensual de 165 que no s’havia donat durant aquest segle en un mes de març, mentre els 168 litres del Pont de Suert, a la Noguera Ribagorçana, se situaven com l’anotació més gran de la dècada.

Diversos punts més podrien assolir marques històriques per a un mes de març, ja que els pluviòmetres registraven ahir precipitacions de cinc a deu litres en bona part de la muntanya i les previsions meteorològiques en pronosticaven entre 20 i 40 més per a avui.

Els principals candidats són els pluviòmetres de Collegats, que divendres acumulava 111 litres per metre quadrat, a només 13 dels 124 del 2001, Talarn (81,4, a 10,6 del 2017), Beret (110, a un del 2017), Terradets (118,4, a 17,6 del 2018), Tavascan (95,7, a 6,3 del 2020) i Alins (99,4, a 4,6 del 2020).La pluja també ha estat intensa al pla, amb acumulats que ronden des de principi de mes els 340 metres cúbics per hectàrea a la Segarra o els 460 al Baix Segrià i que superen els 480 a Alpicat.

La intensitat de la pluja ha permès que les reserves dels embassaments del Segre (30), la Pallaresa (50), la Ribagorça (66) i l’Éssera (3,5) hagin augmentat a 150 hm³ aquest mes.Les precipitacions coincideixen amb l’inici de la campanya de regadius al pla, la qual cosa permet estalviar reserves d’aigua als pantans.

Així mateix, el president dels regants del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va afirmar que ja tenen assegurat un tercer torn de reg (hidro) i les reserves de neu garantiran probablement de moment un quart reg. Des de començament d’any han gastat un torn al voltant de 18.000 hectàrees d’aquesta zona regable.

El Cinca, amb 200 m3/s que poden duplicar-se i provocar inundacions

El riu Cinca portava ahir al seu pas per Massalcoreig, pròxim a la desembocadura del Segre, més de 200 m³/s que es podrien duplicar avui fins a més de 400 a causa de les intenses pluges en capçalera. Aquesta situació ha provocat l’alarma dels regants de la zona ja que la força del riu està erosionant un mur de contenció i, si finalment el supera, s’inundaran més de 100 hectàrees de fruiters propietat d’agricultors de la Granja d’Escarp. Segons el president de la comunitat del Sot del Cinca, Francesc Vallés, en aquest tram el riu sol portar, com a màxim, 25 m³/s. Els agricultors estan en alerta del que pugui passar les pròximes hores ja que si finalment es produeix una avinguda les pèrdues seran abundants ja que es podrien perdre els arbres.

El cabal ha anat creixent des de dimarts passat i responsables dels ajuntaments de la Granja i de Massalcoreig ja s’han reunit per analitzar la situació i reclamen un reforç d’aquest mur de contenció per evitar la seua degradació. L’aforament del Cinca en capçalera era ahir de més de 390 m³/s. No obstant, la força de l’aigua ha augmentat el curs al centre a l’emportar-se els sediments del centre, la qual cosa podria disminuir l’avinguda.