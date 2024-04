La falta de cobertura a Aigüestortes dificulta els rescats d'excursionistes

Els rescats de muntanya s'han disparat en els últims anys al Pirineu lleidatà. Molts es fan a Aigüestortes com el de diumenge passat, en el qual es va salvar la vida de dos excursionistes de Cervera. Una de les dificultats dels rescatadors és la falta de cobertura, la qual cosa els impedeix comunicar-se amb els afectats.

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va rebre l’any passat més de 628.000 visitants, superant per primera vegada les 600.000 persones (vegeu SEGRE de diumenge). És, sens dubte, un dels principals atractius turístics del Pirineu lleidatà. També és un espai on acudeixen anualment milers de muntanyencs, la qual cosa es tradueix en més rescats per part dels Bombers de la Generalitat. Una de les dificultats amb què es troben els rescatadors és la falta de cobertura del telèfon 112 per alertar d’emergències. De fet, gran part del parc no disposa de senyal de telefonia (vegeu el mapa).

“Aquesta poca cobertura dificulta els rescats, especialment quan les condicions són dolentes”, va explicar dilluns a SEGRE Francesc Martínez, oficial responsable dels GRAE, després del rescat de dos excursionistes de Cervera, que ahir estaven hospitalitzats. Martínez va afirmar que “s’estan produint reunions per millorar aquesta situació”.

Els muntanyencs també són partidaris de millorar el senyal. Jordi Esteve, del Centre Excursionista de Balaguer, va dir que “tot el que sigui habilitar cobertura serà positiu”. Va afegir que “hi ha la falsa creença que sempre es pot trucar al 112 i no és així”. En el seu cas, l’entitat compta amb un dispositiu via satèl·lit que té un botó de SOS que activa un centre receptor que, al seu torn, envia la ubicació per poder efectuar el rescat. Així mateix, Esteve recorda que “s’ha d’anar preparat, conèixer la previsió meteorològica i portar més material del que es consideri necessari”. Jordi Climent, president del Centre Excursionista de Lleida, coincideix en això i afegeix que no “ho podem fiar tot a la tecnologia. El suport tecnològic, ja sigui amb GPS o amb el mòbil, ajuda però és més important el coneixement del terreny, la tècnica o el material”. El CAT112 treballa des de fa anys amb els parcs per millorar la senyalització de zones de cobertura. Val a recordar que sobre un 10% de Catalunya no disposa de cap tipus de senyal i la major part d’aquest percentatge és a alta muntanya o zones rurals remotes.

Entre facilitar l’ús públic del parc i preservar el medi natural

Diferents intervencions en els últims anys han buscat facilitar les tasques de rescat en cas d’emergència al Parc Nacional d’Aigüestortes, si bé cadascuna ha pretès causar el mínim d’impacte possible al medi natural. Una de les més cridaneres va tenir lloc el 2022, quan es van portar a terme treballs al costat del refugi d’Estany Llong (la Vall de Boí) per habilitar “un espai d’aterratge segur per a un helicòpter d’emergències”, segons consta a la memòria anual del parc. Els primers treballs van implicar talar alguns arbres i retirar obstacles de la zona. Es va aprovar quan la directora del parc des del 1990, Mercè Aniz, ja s’havia jubilat.L’any passat es va posar en marxa un punt de connexió a internet wifi a la parada de taxis superior, si bé el seu abast es limita a l’entorn immediat de l’antena. Al marge d’aquestes actuacions, Aigüestortes té alguns pals per trucar al 112 i emissores de ràdio d’emergència en refugis. Alguns ajuntaments i altres membres del patronat d’Aigüestortes, així com empreses del sector turístic en l’àmbit del Parc Nacional, han plantejat en els últims anys la conveniència de millorar les telecomunicacions i facilitar tasques de rescat en cas d’emergència. Tanmateix, durant anys aquest tipus de mesures s’han aplicat amb comptagotes, i no només per limitacions pressupostàries.Fins a mitjans de la dècada passada, la direcció del Parc Nacional va donar prioritat absoluta a conservar aquest espai protegit. El pla d’usos i gestió d’Aigüestortes va establir el 2003 que “en totes les actuacions prevaldrà la conservació dels valors i dels processos naturals” i l’aplicació estricta d’aquest principi va suposar limitar en la mesura possible l’alteració del medi natural. Canvis a partir de l’any 2016 en normativa estatal i en polítiques de la Generalitat de Catalunya han atorgat des d’aleshores més protagonisme a l’ús públic del Parc Nacional i han accelerat actuacions amb aquesta finalitat.