La Diputació de Lleida projecta més de 6,5 milions d'euros per millorar carreteres al Segrià i les Garrigues

detail.info.publicated acN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Diputació de Lleida ha projectat 6,5 milions d'euros per millorar diverses carreteres de la seva titularitat a les comarques del Segrià i les Garrigues. Concretament, es preveuen actuacions a la carretera (LV-7021), d'Artesa de Lleida al Cogul, a la LV-7022, entre Puigverd de Lleida i Margalef (N-240), a la LV-2012, de les Borges Blanques a Tarrés (N-240) i també a la LV-2003. La diputada de Serveis Tècnics de l'ens provincial, Cristina Morón, acompanyada de tècnics, ha comprovat aquest dijous l'estat de les vies que seran objecte d'actuació amb l'objectiu de conèixer millor les actuacions que s'hauran d'executar pròximament.

El primer que s'ha visitat és el tram de carretera d'Artesa de Lleida al Cogul (LV-7021), on es posaran en marxa obres de condicionament, millora i eixamplament en el tram entre Aspa i el Cogul. Per a aquesta obra, el projecte de la qual està redactat, però pendent d'una resolució mediambiental, hi ha previst un pressupost per valor de poc més de 2 milions d'euros. També al Segrià, la diputada ha visitat el tram entre Puigverd de Lleida i Margalef N-240 (LV-7022), on hi ha assignat un projecte, en fase de contractació, per al reforçament del ferm. El pressupost, en aquest cas, és d'uns 1,3 milions d'euros.

A la comarca de les Garrigues, s'han dut a terme comprovacions a la carretera LV-2012, concretament en el tram de Borges Blanques a Tarrés (N-240), pendent d'un projecte de condicionament, eixample, millora i pavimentació asfàltica, en el tram entre l'Espluga Calba i Fulleda. Aquesta actuació té associat un pressupost de poc més de 2,5 milions. A més a més, també s'ha observat la necessitat de rehabilitar el ferm bituminós en el tram entre les Borges Blanques i la Floresta de la mateixa via. En aquest cas, es preveu un cost d'uns 586.000 euros.

"El nostre objectiu és el de treballar intensament per conèixer de primera mà les necessitats del territori. Veure i trepitjar els pobles, i en aquest cas les vies, ens ha de servir per copsar les urgències i resoldre-les. Els nostres municipis ens ho reclamen i nosaltres, els ho devem", ha assenyalat Morón.