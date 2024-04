Planten uns quaranta nous arbres al Parc de Sant Eloi amb els escoltes

Tàrrega va celebrar dissabte una nova edició de la centenària Festa de l’Arbre, cita anual en la qual es convida la ciutadania a descobrir el Parc de Sant Eloi. La convocatòria va estar organitzada per l’Associació dels Amics de l’Arbre. En aquesta ocasió, es van plantar una quarantena de nous arbres al sud-oest de la serra. El president de l’entitat, Jaume Aligué, va destacar que “disset d’aquests quaranta nous arbres han estat apadrinats per diferents persones a qui se’ls ha entregat un certificat amb la identificació geogràfica i una placa per poder penjar-la”, mentre que d’altra banda, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu “la implicació de la ciutadania amb aquesta iniciativa d’apadrinar un arbre, fet que fa que sentin més seu el parc” municipal. La festa va comptar amb la participació dels Llops i les Daines de l’Agrupament Escolta de la ciutat que van portar a terme una gimcana en la qual havien de localitzar vuit fonts situades en diferents punts del parc. En aquest sentit, Pijuan va afirmar que és una forma més de donar a conèixer aquest patrimoni als més petits. Així mateix, es va presentar el projecte de la futura plaça dedicada a Santa Joaquima de Vedruna que es preveu inaugurar el 2027 coincidint amb els 200 anys de l’arribada de Joaquina de Vedruna a la ciutat per fundar un hospital (actual residència de Sant Antoni). Aligué va recordar que la plaça integrarà el monòlit erigit el 2012 com a element fundacional de l’Espai Vedruna mentre que l’alcaldessa va destacar “la importància d’aquest reconeixement a una dona avançada al seu temps”. La jornada es va completar amb un esmorzar popular.