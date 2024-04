Recursos tecnològics per a la inclusió de nens amb autisme

El nombre de nens i joves amb autisme s’ha triplicat en els últims cinc anys a l’escola Alba de Tàrrega i ja suposen el 30% de l’alumnat. Tenint en compte aquest nou context, el centre educatiu està adaptant les seues eines per implementar sistemes de comunicació alternativa i augmentativa amb molts pictogrames visuals tenint en compte les dificultats que presenten bona part dels seus alumnes. Ara vol fer un pas més i incorporar recursos tecnològics com botons, joguets interactius i comunicadors amb capacitat per emmagatzemar 100 missatges, entre d’altres. El projecte té un cost de 3.364 euros i l’escola Alba ha posat en marxa un finançament col·lectiu per aconseguir col·laboracions coincidint amb el Dia Mundial de l’Autisme (es va commemorar el 2 d’abril passat).

Per una altra banda, val a recordar que l’any passat l’Associació Alba ja va crear un espai per a persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) amb una aportació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa.