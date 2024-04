Fins a 300 famílies de l'Urgell se sumen a la recollida de residus a domicili

La recollida d’escombraries porta a porta s’ha ampliat a 300 famílies més de l’Urgell. El consell comarcal la va posar en marxa ahir per als residus orgànics i no reciclables (fracció resta) a Ossó de Sió, Puigverd d’Agramunt i dos nuclis agregats de Tàrrega: la Figuerosa i Riudovelles. La corporació vol implantar aquest sistema en tots els municipis entre finals d’aquest any i principis del 2025. D’altra banda, els municipis de la Segarra van generar l’any passat 9.312 tones de residus, un 5% menys que el 2022, mentre que l’índex de reciclatge d’aquesta comarca s’ha estabilitzat en un 55% del total, segons dades del consell comarcal.