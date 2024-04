Un jubilat d’Alpicat s’estrena en política al capdavant de la llista d’Aliança Catalana a Lleida

Ramon Abad, professional de banca actualment jubilat i veí d’Alpicat, encapçala la llista d’Aliança Catalana per Lleida per a les eleccions al Parlament del 12-M. Abad es presenta per primera vegada a unes eleccions i la seua experiència política, explica, se circumscriu a uns anys en què va ser militant de base d’ERC en la dècada passada. Abans de liderar la candidatura lleidatana del partit de Sílvia Orriols, va militar mig any en aquesta aquesta formació política i va participar en l’organització de la seua estructura a les comarques lleidatanes.

La llista presentada ahir inclou en un lloc honorífic, el número 14, l’exalcalde de Bellvís de CiU Francesc Fabregat.