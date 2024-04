Arxiven la causa contra quatre persones per un suposat frau a Fraga

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jutjat d’Instrucció de Fraga ha arxivat la investigació contra quatre persones que van ser acusades d’estafa per la Guàrdia Civil de Fraga el maig de l’any passat. La jutgessa considera que no hi ha prou indicis. Suposadament, els ara exculpats, que treballaven en una empresa de telefonia mòbil de Fraga, realitzaven contractes per l’adquisició de dispositius, sense consentiment previ dels clients per aconseguir un plus de vendes. Estaven acusats de falsificar firmes.