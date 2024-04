Circula en sentit contrari i acaba accidentada a l'AP-2 a les Borges

Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment ahir al matí una conductora de 75 anys que va circular en sentit contrari i va provocar un accident a l’autopista AP-2 al seu pas per les Borges Blanques, segons ha pogut saber aquest diari. El sinistre es va saldar sense ferits. La infractora va ser denunciada com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el trànsit per conducció temerària.

L’accident es va produir a les 10.40 hores a l’altura del quilòmetre 162 en direcció a Lleida quan un turisme que anava en sentit contrari va xocar contra un vehicle que anava correctament. Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i una dotació dels Bombers de la Generalitat. Cap dels ocupants va resultar ferit. Els agents es van entrevistar amb els conductors. Una dona va explicar que es va confondre a l’incorporar-se a l’autopista al seu pas per la capital de les Garrigues i que ho havia fet en sentit contrari. Al ser la causant d’un accident i una conducta imprudent, va ser denunciada penalment per conducció temerària. El sinistre va obligar a tallar un carril i a regular el trànsit.Val a recordar que els Mossos van denunciar penalment una conductora després que la seua filla de 5 anys caigués per la finestreta d’un cotxe quan circulava per l’N-260 a Bellver de Cerdanya dijous passat (vegeu SEGRE d’ahir). Un conductor que anava darrere va poder gravar com la petita tenia mig cos fora de la finestreta fins que va caure a l’arribar a una rotonda. Les imatges van ser publicades pels Mossos per alertar sobre la importància de tenir i d’utilitzar els sistemes de retenció. La nena va ser traslladada a l’hospital per valorar el seu estat però no va resultar ferida de gravetat. La conductora, que viatjava amb dos fills menors, va ser denunciada per imprudència greu i per no utilitzar el sistema de retenció infantil.