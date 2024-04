Dos exalcaldes de la Noguera i el Pla, a la llista lleidatana d’Aliança Catalana

Dos exalcaldes lleidatans formen part de la candidatura d’Aliança Catalana per a les eleccions al Parlament del 12 de maig. Una és l’antiga alcaldessa de Castelló de Farfanya, Cristina Lafay, al cinquè lloc de la llista. Lafay va governar aquest ajuntament de la Noguera sota les sigles d’ERC entre 2016 i 2019, després de dimitir Manel Medà. Per als següents comicis, la militància va preferir com a alcaldable Omar Noumri, que va ser elegit alcalde en les municipals del 2019 i 2023.

L’altre exalcalde lleidatà és Francesc Fabregat, que va governar Bellvís sota les sigles de CiU entre 1999 i 2015. Ocupa el lloc 14, el penúltim de la llista, mentre que el 15 és per a Albert Puig, únic edil del partit de Sílvia Orriols a Lleida i alcalde accidental de Ribera d’Ondara.

Debuta en política ja jubilat

Ramon Abad, professional de banca jubilat i veí d’Alpicat, encapçala la llista. Es presenta per primera vegada a unes eleccions i la seua experiència política prèvia es limita a militacia de base, primer uns anys a ERC i després a Aliança.