Exigeixen reintroduir un altre os en lloc de Goiat al donar-lo per mort

L’associació ecologista Ipcena reclama reintroduir un altre os al Pirineu per substituir Goiat, després que aquest exemplar eslovè que la Generalitat va alliberar el 2016 al Pallars Sobirà s’hagi donat per mort al cap de dos anys sense albiraments (com va avançar SEGRE ahir). L’entitat exigirà una nova reintroducció al Govern que sorgeixi de les eleccions del 12M, al considerar que és necessària per aportar diversitat genètica a la població d’aquesta espècie a la serralada. Són més de 80 individus, gairebé tots descendents del mascle Pyros, ja mort.

Reduir la consanguinitat de la colònia d’ossos pirinenca era el principal motiu per reintroduir Goiat. Tanmateix, només hi ha hagut constància fins ara d’una femella descendent seua i també se l’ha donat per morta aquest mateix any, segons les administracions responsables del seguiment d’aquesta espècie als dos costats de la frontera. El portaveu d’Ipcena, Joan Vàzquez, es va oferir a mediar perquè la pròxima reintroducció es faci amb un exemplar asturià en lloc d’eslovè, al considerar el seu llinatge “més pròxim al dels ossos del Pirineu”. “És difícil creure que Goiat morís per causes naturals, era un exemplar fort i encara jove”, va afegir Vàzquez. “Ens queda el dubte sobre si la seua mort va ser a mans humanes com va succeir amb Cachou”, va concloure.