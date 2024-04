Una execució hipotecària deixa 15 famílies de Golmés que viuen de lloguer sense propietari

Les quinze famílies que viuen de lloguer al número 82 del carrer Carretera Vella de Golmés es troben en uns llimbs jurídics com a conseqüència d’un deute de l’anterior propietari de l’edifici, J. V. V.: s’han quedat sense propietari a l’espera que el jutjat de primera instància número 5 de Lleida dictamini si els contractes d’arrendament segueixen o no vigents després d’haver passat la propietat de l’immoble a mans de la Sareb i, en conseqüència, si aquesta passa, o no, a ser la nova propietària.

El banc dolent va executar el 2018 una hipoteca d’Aliseda, la immobiliària de l’extint Banc Popular, absorbit per Santander, de la qual l’anterior amo havia deixat de pagar diverses quotes, de manera que va passar a ser l’amo de l’edifici.Això va generar a la pràctica uns llimbs en els quals el nou amo no arribava a fer-se càrrec dels arrendaments, d’entre 300 i 350 euros en la majoria dels casos, i en els quals alguns dels arrendataris continuaven pagant la renda mensual a l’anterior amo en mà.Finalment, la Sareb va optar per plantejar un “incident sobre dret dels ocupants a romandre en un immoble”, un inusual plet del qual ahir es va celebrar una vista en la qual els inquilins havien de presentar els seus contractes i explicar les seues condicions perquè el jutge decideixi si són vàlids o no.En el primer cas es mantindrien les seues condicions, malgrat que ara amb la Sareb com a propietària, mentre que si són declarats nuls, ja sigui per haver vençut les eventuals pròrrogues, per contemplar preus fora de mercat o per altres motius, els actuals titulars haurien de negociar un nou acord amb el banc dolent. Les citacions incloïen l’advertència que una incompareixença comportaria la declaració que “no tenen dret a quedar-se a l’immoble” i que “s’acordarà el llançament” una vegada la Sareb prengui possessió, cosa que va desencadenar la inquietud a la comunitat.

“Som quinze famílies i no ens ofereixen res. Ens faran fora, tancaran els pisos i els tapiaran”, tem l’inquilí George I.D. “No és que no vulguem pagar. Al revés, tenim allà la nostra vida”, anota Mohamed A.K.“No estem demanant un desallotjament. La nostra intenció és ser el nou propietari. Si el jutge anul·la algun contracte se’n farà un altre de nou, i si una família està en risc d’exclusió es buscarà un lloguer social”, assenyalen fonts de la Sareb.“Estarem al seu costat, buscarem solucions i intentarem arribar a algun tipus d’acord”, va dir l’alcalde de Golmés, Jordi Calvís, partidari que la Sareb ofereixi als inquilins contractes de lloguer amb opció de compra. “Són famílies treballadores i no hi ha cap pis ocupat. Són gent normal que s’ha trobat amb aquest embolic legal”, afegeix l’alcalde.