Territori amplia freqüències de la línia de bus entre Alfarràs i Lleida

El departament de Territori ampliarà a partir de dilluns vinent, 15 d’abril, les freqüències de la línia de bus exprés E4 entre Alfarràs i Lleida amb deu noves expedicions. És una millora del transport públic per donar resposta a la creixent demanda, sobretot pel que fa a les hores punta. Arriba després que la majoria d’alcaldes dels municipis al corredor viari de l’N-230 la sol·licitessin en reiterades ocasions.

Hi haurà tres noves sortides des d’Alfarràs cap a Lleida, a les 6.30, les 10.30 i les 15.00, i tres noves sortides des de Rosselló a les 12.30, les 13.30 i les 14.19. Així mateix, hi haurà quatre noves expedicions en sentit Alfarràs que sortiran de Lleida a les 9.30, les 12.00, les 13.00 i les 14.00. Els que sortiran a les dotze i la una del migdia arribaran només fins a Rosselló. La línia Alfarràs-Lleida va rebre el 2023 un total de 406.869 passatgers, una xifra que representa un increment del 26,6% respecte als 321.312 de l’any anterior.Alcaldes i veïns d’Alfarràs, Almenar, Alguaire, Rosselló i Torrefarrera han denunciat en diverses ocasions la falta de busos en la línia regular d’aquest eix viari de l’N-230 cap a Lleida, ja que en ocasions usuaris s’han quedat sense pujar al bus perquè estava ple. Han exigit a l’ATM i a l’operador de la línia, Autocars Gamon, que es contractessin més busos, tenint en compte que algunes de les expedicions en hora punta, especialment a primera hora del matí, ja surten amb dos.L’augment de freqüències en aquesta línia es va fer públic hores després d’una sessió del consell d’alcaldies del Segrià, en la qual alcaldes de la comarca van reiterar les seues queixes per les deficiències del transport públic davant de la directora dels serveis territorials a Lleida del departament de Territori, Josefina Terés. Edils d’Alcanó, Alfés, Albatàrrec, Aitona, Sunyer, Benavent de Segrià, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Almatret i Torre-serona van expressar el seu malestar pel dèficit de línies regulars i de transport escolar, així com les dificultats d’alumnes de pobles per anar a l’Institut de la Caparrella, ja que el bus urbà fins a aquest complex es col·lapsa davant de l’alta demanda en hores punta.Els alcaldes van explicar a Terés que les famílies s’han d’organitzar des dels pobles per portar els seus fills a classe a Lleida. Van lamentar que, arran de la falta de transport públic, s’utilitzen més els vehicles privats. Per la seua part, Terés va explicar que el seu departament estudiarà canvis en els horaris dels busos i ampliar freqüències en altres línies.