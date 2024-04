La Universitat de Lleida impartirà el grau d'Infermeria a Tremp a partir del 2025

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) començarà a impartir el grau d'Infermeria a Tremp al setembre del 2025 amb una oferta inicial de 20 places a primer curs. Així ho ha anunciat el Departament de Recerca i Universitats, que s'ha d'encarregar del finançament d'aquests estudis, mentre que la UdL serà la responsable de l'organització de la docència. Les institucions locals del territori han de facilitar les instal·lacions docents i els serveis bàsics dels espais, així com donar suport als desplaçaments i a l'allotjament dels estudiants, tant als cursos com a les pràctiques. Aquesta nova oferta universitària respon a una reivindicació històrica dels Pallars.

El primer curs del Grau d'Infermeria al Pirineu s'iniciarà al setembre del 2025 amb un grup de 20 estudiants, que esdevindran un total de 80 quan s'hagin implantat els quatre cursos de la titulació universitària.

L'alumnat haurà de fer un total de 2.300 hores distribuïdes en diferents serveis assistencials que es duran a terme principalment a Tremp, La Pobla de Segur, Sort, La Seu d'Urgell, Puigcerdà i la Val d'Aran. Actualment, la Universitat de Lleida ja imparteix el grau d'Infermeria a Lleida i al campus Igualada-UdL. Tant l'alumnat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia com el de la Facultat de Medicina ja fa pràctiques en centres sanitaris del Pirineu des de fa quinze anys. Aquest curs, per primera vegada, un grup de 7 estudiants ha cursat el quart curs íntegre del grau, tant la teoria com les pràctiques clíniques, al Pirineu.