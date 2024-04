Debat sobre les propostes per al sector agrari a la granja Pifarré - GRANJA PIFARRÉ

El sindicat agrari Unió de Pagesos va celebrar ahir a la granja Pifarré, a l’Horta de Lleida, un debat amb els representants dels partits polítics de Lleida per conèixer les propostes que tenen per al sector agrari. L’acte va estar moderat pel sindicalista Josep Cabré i hi van assistir representants d’ERC, Junts, PSC, PP, comuns i CUP.