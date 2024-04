Sant Esteve de la Sarga estrena seu consistorial

Aragonès, ahir amb Talarn i Castells, acompanyats per edils de Sant Esteve de la Sarga. - GOVERN DE LA GENERALITAT

L’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga ha estrenat la nova seu del consistori i el casal social, després de més d’una dècada sense disposar d’aquestes instal·lacions perquè l’edifici on eren presentava deficiències estructurals i amenaçava ruïna. Des d’aleshores, l’ajuntament ha estat en un local de lloguer a Tremp. Les noves dependències municipals s’han habilitat a l’antiga casa de la mestra. Disposen d’una recepció, despatxos, un arxiu, una sala de plens i altra de polivalent que servirà com a local social. Les obres han suposat una inversió de 300.000 euros i han estat finançades per la diputació de Lleida.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va visitar ahir les noves instal·lacions, juntament amb el president de la Diputació, Joan Talarn, i el delegat del Govern al Pirineu, Josep Castells.