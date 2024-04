Sense pensió després de 20 anys de convivència i dos fills

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat a dictar una sentència en la qual denega la pensió de viudetat a una lleidatana malgrat portar anys de convivència amb la seua parella per no estar inscrit en cap registre.

En aquest cas, el tribunal avala la decisió que ja va dictar en primera instància el Jutjat Social 2 de Lleida, que va rebutjar la demanda de la dona per poder accedir a la pensió de viudetat després de la mort de la seua parella davant del rebuig de donar-l’hi per part de l’Institut de la Seguretat Social. La demandant feia més de 20 anys que convivia amb l’home, amb el qual a més tenia dos fills en comú. Tanmateix, la sentència assenyala que no figuraven com a parella de fet en cap dels registres oficials.No és el primer cas en el qual el TSJC rebutja aquesta prestació en parelles no casades. A finals del 2022, el tribunal ja va denegar la pensió de viudetat a un lleidatà malgrat 18 anys de convivència amb la seua parella, amb la qual tenia dos fills en comú. La sentència va donar la raó a l’Institut de la Seguretat Social, que la hi va denegar al·legant que no complia el requisit d’estar inscrits en el registre de parelles de fet.En les seues sentències, el TSJC recorda que la normativa estableix que han de complir dos requisits per accedir a la pensió de viudetat com és la convivència ininterrompuda durant cinc anys (que no s’ha de demostrar en cas de tenir fills en comú) i estar inscrits en algun registre de semblants de fet com a mínim dos anys abans de la mort d’un dels dos membres de la unió. Tanmateix, sí que hi ha un precedent de prestació sense registre. El març del 2022, el Jutjat Social 2 de Lleida va concedir la pensió de viudetat a una parella de fet malgrat no estar inscrita al tenir en compte el padró per acreditar la convivència.

El TC decidirà si les parelles de fet catalanes s’han de registrar

Les parelles de fet a Catalunya amb dos anys de convivència o fills en comú, però que no han formalitzat la seua relació davant d’un notari o a l’ajuntament podrien perdre els seus drets i quedar desprotegides si el Tribunal Constitucional tomba part de la norma catalana. El tribunal haurà de decidir sobre l’article 234.1 del Codi Civil català, que regula aquest tipus de relació. En cas de ser declarat inconstitucional, hauran d’acudir al notari o al registre de la conselleria de Justícia. Segons la Societat Catalana d’Advocats de Família, el 90% de les parelles no s’han inscrit.