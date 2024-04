L'incendi de Palouet crema 1,5 hectàrees de vegetació

Treballem en un incendi de vegetació forestal a Palouet (avís 12.41h @112 ). Hi som amb 10 dotacions terrestres 🚒, amb #GRAF i #EPAF , i un helicòpter bombarder 🚁. Estem treballant ja els dos flancs de l'incendi pic.twitter.com/nFqFyFxyo4

Els Bombers han donat per estabilitzat un incendi que ha cremat vegetació i ha afectat una superfície d'1,5 hectàrees a Palouet, a Massoteres, a la Segarra. L'avís del foc s'ha donat cap a tres quarts d'una i en un primer moment hi han treballat 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Una vegada s'ha donat per estabilitzat el foc s'han quedat treballant 9 mitjans terrestres.