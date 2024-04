El Parlament aprova el decret per garantir 145,2 milions d'euros en inversions i ajudes per la sequera

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Diputació Permanent del Parlament ha aprovat aquest divendres el decret llei per garantir 145,2 milions d'euros en inversions i ajudes per pal·liar la situació de sequera. Els grups de PSC, ERC, Junts i En Comú Podem han votat a favor del decret, CUP, Cs i PPC s'han abstingut, i en contra ho ha fet l'extrema dreta de Vox. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha destacat que el decret permetrà assegurar les inversions previstes pel 2024, tant per a obres d'emergència com per assegurar el proveïment d'aigua. Mascort ha afirmat que es tracta d'un decret "prioritari i inajornable". L'oposició ha aplaudit que la mesura serveixi per pal·liar els efectes de la sequera però també han criticat que les ajudes arribin "tard". Mascort també ha subratllat que el decret facilitarà que l'ens d'abastament Ter-Llobregat assumeixi l'explotació del manteniment del Canal Segarra-Garrigues.