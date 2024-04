Territori amplia amb nou hangars la superfície de l'aeroport de la Seu

L’aeroport de la Seu tindrà nou hangars nous a la zona nord de la infraestructura, on també s’ha planificat un edifici d’oficines de 600 metres quadrats, un vertiport per a drons i un nou aparcament per a vehicles. Aquesta planificació urbanística es va donar a conèixer ahir a la taula estratègica de l’aeroport. Territori preveu la construcció de tres hangars de grans dimensions de 1.200 metres quadrats i sis més de 600 metres per a empreses i aviació en general.

L’aeroport té actualment catorze hangars per a firmes d’aviació corporativa com Andorra Aviation Group, de venda d’aeronaus, de serveis de reparació o de treballs aeris. Així mateix, hi ha cinc parcel·les ja adjudicades a empreses que hi preveuen construir també naus. El recinte aeroportuari acollirà també la instal·lació aquest any del nou edifici de la base del Grup d’Actuacions Especials dels Bombers (GRAE), amb una mitjana de 450 operacions anuals.L’aeroport ha comptabilitzat durant el primer trimestre de l’any un total de 5.546 passatgers. Aquesta xifra suposa més del doble que la del mateix període de l’any anterior, segons es desprèn de dades del departament de Territori de la Generalitat.