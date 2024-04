Busquen pistes de l'assassí de pagesos al canal de Balaguer

El Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil va fer aquest dimecres una inspecció al canal de Balaguer al seu pas per l’Horta de Lleida per buscar pistes de l’assassí de pagesos, entre els quals un veí de Vilanova de la Barca, segons ha pogut saber aquest diari. S’ha de recordar que la Guàrdia Urbana va trobar la tarda del 31 de desembre l’Opel Astra de l’agricultor de 80 anys de Ribaforada (Navarra) que va ser assassinat deu dies abans. L’assassí seria l’autor de dos crims més d’agricultors, un altre a la comunitat foral i un a Vilanova de la Barca. Els bussejadors van fer una minuciosa inspecció a la recerca d’objectes que poguessin haver caigut a l’interior de l’aigua. El turisme estava ocult en uns matolls en un camí sense sortida de Granyena, per la qual coasa els investigadors creuen que l’assassí volia evitar que trobessin el vehicle. La Guàrdia Civil, que se’l va quedar en custòdia, ja va prendre mostres en el seu moment per trobar empremtes i altres vestigis.

La de dimecres va ser una més de les diligències d’investigació que estan portant a terme de manera coordinada la Guàrdia Civil i els Mossos després de determinar que els dos crims a Navarra i el de Vilanova de la Barca haurien estat comesos presumptament per la mateixa persona. El primer crim es va produir el dia 23 de novembre a Tudela, a Navarra. Un pagès de seixanta-vuit anys va ser trobat mort en un oliverar situat als afores del poble amb nombroses ganivetades al cos. Menys d’un mes després, el 21 de desembre, un pagès de Ribaforada (Navarra) de vuitanta anys va aparèixer mort. Li van robar el cotxe, un Opel Astra de color roig que va aparèixer el 31 de desembre a la partida de Granyena. Cinc dies després es va cometre l’assassinat al Segrià. L’homicida també va robar el cotxe a la víctima, curiosament també era un Opel Astra amb el qual va fugir a França després de creuar Andorra. Mossos i Guàrdia Civil han demanat col·laboració a la Interpol per provar de localitzar i detenir l’assassí.

L’homicida va fugir a França

Ramon Rossell, de 84 anys, va ser assassinat amb les seues tisores quan era a podar en una finca de Vilanova de la Barca. També li van robar el cotxe, un Opel Astra. L’assassí va fugir a França passant per Andorra. A Ponts es va saltar un control quan els Mossos encara no coneixien el crim.