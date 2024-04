Debat sobre patrimoni com a recurs turístic a la Floresta

El castell de la Floresta va acollir ahir la jornada El castell de la Floresta, patrimoni i turisme per analitzar la necessitat de protegir el patrimoni històric i promoure el turisme. La jornada va comptar amb la presència de Jordi Medina, responsable de l’àrea de Mediació de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, que va analitzar com aprofitar el patrimoni com un actiu turístic evitant-ne la degradació. També van participar-hi altres autoritats.