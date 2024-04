Junqueras: “Hem de lluitar-ho tot sempre i no donar res per perdut”

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Els que expliquen històries construeixen el món, i es fa més tocant el cor amb un poema d’amor que amb una llista de xifres. Exigeix molt esforç i caminar quan no tenim forces, mai donar res per perdut i lluitar-ho tot sempre, ser capaços d’aprofitar les oportunitats i redreçar-nos quan la sort no ens acompanya. És el que hem de fer les setmanes que queden i les que vindran després de les eleccions catalanes europees, cada dia fins que guanyem del tot.” Aquestes van ser les paraules d’Oriol Junqueras, president d’ERC, després de rememorar ahir a Almenar la batalla del 1710, que va suposar la victòria de les tropes aliades davant les borbòniques durant la Guerra de Successió, i la fugida de Felip V cap a Madrid. “Estem en campanya permanent, i el nostre objectiu és la victòria”, va concloure.

Junqueras i Marta Vilalta, la número 1 dels republicans per Lleida per als comicis del 12 de maig, van entregar ahir els Premis República a Almenar. El premi Víctor Torres va ser per a la poeta Rosa Fabregat. El seu marit, Josep Maria Prim, va recollir el guardó i va excusar l’absència de l’autora, de 91 anys, per motius de salut, malgrat que va celebrar que es troba millor. “He tingut el plaer de ser al costat d’una de les dones més creatives, sàvies i humanes”, va afirmar. Així mateix, el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià va rebre el premi Victorina Vila. El seu president, Quintí Casals, va celebrar “el primer gran reconeixement” a l’entitat, que reuneix més d’un centenar de socis.