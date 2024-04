Troben 3.500 plantes de 'maria' en 4 naus entre Gualda i Torrefarrera

Els Mossos d’Esquadra van desmantellar ahir al matí entre la partida de Gualda de Lleida i Torrefarrera una plantació de marihuana amb unes 3.500 plantes i van arrestar tres homes, segons ha pogut saber aquest diari. Es tracta d’una sofisticada plantació que es trobava oculta en quatre naus situades a prop de la carretera N-230. Les plantes es trobaven en l’última fase de creixement, és a dir, a punt per ser collides.

En l’operatiu van participar agents de la Unitat d’Investigació, de l’ARRO i de seguretat ciutadana. Els policies van sorprendre tres homes que hi havia a l’interior dels magatzems i que serien els denominats jardiners (encarregats de cultiu i de la custòdia de la plantació). Es tracta de tres joves de 24, 25 i 26 anys de nacionalitat albanesa. Van ser arrestats com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, ja que les naus tenien la llum punxada. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.Val a recordar que els Mossos d’Esquadra van desmantellar la setmana passada una altra plantació a Torrebesses en la qual van detenir quatre homes. Havien manipulat una torre de mitjana tensió per augmentar el rendiment de la plantació.

D’altra banda, el jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir la posada en llibertat amb càrrecs per als vuit detinguts que hi va haver dijous a Almacelles en una batuda antidroga en la qual van participar 90 agents de la Guàrdia Civil. Els investigats pels delictes contra la salut pública i pertinença a organització criminal van ser posats en llibertat al no sol·licitar la Fiscalia la imposició de mesures cautelars, segons van informar fonts judicials. L’operatiu Masayah va tenir lloc a primera hora amb la finalitat de desarticular un suposat grup dedicat al tràfic de cocaïna i marihuana. Hi va haver una desena d’escorcolls. Dirigit per la Unitat Orgànica de la Policia Judicial, van participar-hi prop de noranta agents de diverses especialitats, com la unitat d’elit del Grup de Reserva i Seguretat, la de Seguretat Ciutadana i el Grup Cinològic (la unitat canina).