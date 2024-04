Desmantellades alhora tres noves plantacions de marihuana a Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns en diferents punts de la plana de Lleida quatre homes, d'entre 20 i 25 anys, acusats d'un delicte contra la salut pública en ser els presumptes responsables de tres plantacions de marihuana. Les detencions són el resultat d'una investigació derivada d'un operatiu anterior relacionat amb un grup que es dedicava al robatori a interior de domicilis a Lleida, segons han explicat els Mossos. Fruit d’aquesta investigació es van recollir indicis que apuntaven a que un grup organitzat podria estar operant, coordinadament, en cases situades en nuclis urbans de Sarroca de Lleida, al Segrià; Cubells, a la Noguera, i Vilagrassa, a l'Urgell.

Després d'uns mesos de treball per determinar primer les localitzacions exactes de les plantacions, i una sèrie de vigilàncies per detectar persones relacionades, aquest dilluns al s'ha desplegat un dispositiu per irrompre en les tres plantacions alhora. Tres grups de treball dels Mossos d'Esquadra, amb agents de la DIC, ARRO i seguretat ciutadana han entrat a les plantacions a primera hora del matí.

Una de les plantacions interiors desmantellades aquest dilluns.Mossos d'Esquadra

A Sarroca de Lleida els agents han detingut un home i han localitzat una plantació de 690 plantes de marihuana d'una espècie d'alt rendiment, de baixa alçada i gran producció de cabdells. A més disposava d'il·luminació amb tires led que permet reduir el consum elèctric.

A Vilagrassa s’han fet tres detencions i s’ha localitzat una estructura preparada per començar a produir en breu marihuana de forma intensiva. I a Cubells una infraestructura per al cultiu i restes de plantació ja recol·lectada. Els detinguts passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.