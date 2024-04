La nau intervinguda pels Mossos a Lleida amb 3.500 plantes de marihuana tenia capacitat per generar 2 milions d'euros a l'any

detail.info.publicated redacció Vídeo de Albert Guerrero

Creat: Actualitzat:

La nau amb càmeres de fruita on els Mossos d'Esquadra van intervenir dissabte una plantació interior de marihuana amb prop de 3.500 plantes a punt per recol·lectar tenia una capacitat productiva de fins a 2 milions d'euros a l'any. Així ho ha apuntat el sotsinspector de l'Àrea d'Investigació de Segrià, David Mora, que també ha destacat l'elevat grau de sofisticació de la instal·lació, amb llums led, que gasten menys i per tant el volum de defraudació a la xarxa és inferior. Tot i que el magatzem es troba al costat d'una carretera nacional, l'N-230, els Mossos consideren que el lloc és "ideal" pels criminals ja que les naus estaven abandonades i no aixecaven sospites. Els tres detinguts tenien un espai condicionat per viure-hi a l'interior.

La plantació estava repartida entre 4 càmeres frigorífiques d'aquests antics magatzems de fruita. En concret, hi havia 3.415 plantes que suposa una producció important de 200 quilos una vegada recol·lectades. El preu de la droga al mercat seria de 400.000 euros i segons els Mossos, la instal·lació hauria permès fer fins a 5 collites com aquesta a l'any.

El sotsinspector Mora ha afegit que per preparar el cultiu, els seus responsables van haver de fer reformes a les càmeres, ja que tenen un sostre molt elevat i el van baixar per tal que hi hagués menys volum d'aire per climatitzar. D'aquesta manera, podien controlar millor els condicions del cultiu.

Les càmeres fa anys que estaven en desús i a l'exterior s'hi podia llegir un gran cartell que indicava que estaven a la venda. De fet, el propietari les va llogar fa uns mesos, precisament a la mateixa gent que explotava la plantació.

La policia va detenir tres homes de nacionalitat albanesa quan van entrar a les naus dissabte passat. Han passat a disposició judicial aquest dilluns. Segons Mora, el seu paper era el de "jardiners", que representa l'esglaó més baix de la cadena criminal. Per aquest motiu, la investigació continua oberta. La droga que es feia en aquesta instal·lació havia d'anar a Europa.

Els detinguts tenien una estança per viure a l'interior, ja que no podien entrar i sortir per no aixecar sospites. És un espai condicionat amb cuina, llits, lavabo i tot el necessari per poder mantenir i controlar la plantació. Segons la policia, en el conjunt de la instal·lació hi ha uns 4 mesos de feina per deixar-la a punt per començar a recollir la collita.