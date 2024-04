detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els ramaders de la vall Ferrera denuncien la superpoblació de muflons a la zona. Durant els mesos de març, abril i maig baixen de les zones altes als prats de pastura buscant herba per alimentar-se, amb les pèrdues que això comporta per als pagesos. El ramader Nacho Castellarnau ha explicat que on hi ha muflons no poden anar-hi ramats d'ovelles a pasturar, perquè en cas d'encreuar-se amb les ovelles dels pastors, surt un animal "molt poc apreciat per la carn" i infèrtil. A Norís, a 1.254 metres d'altitud, només hi viu el Benito, qui ha explicat que els muflons ja no es fan estranys amb la gent i es passegen pels carrers del poble com si res. Des de la finestra de casa veu ramats de fins a 200 muflons, ha afirmat.

Castellarnau ha explicat que els muflons es van introduir a Andorra per a la cacera esportiva a mitjan anys noranta. Els animals van travessar la frontera per Tor i Alins i s'han anat estenent per tota la vall. Aquest ramader d'Alins ha explicat que els muflons avancen en detriment de l'isard, amb qui competeix pels prats més baixos. On fa anys veia ramats d'isards ara hi veu ramats de muflons, ha dit.

Norís

El Benito, únic habitant permanent al poble de Norís, ha explicat que ja fa un temps van haver de posar tanques al cementiri del poble perquè els muflons i els senglars no hi entressin. "Veure'ls passejar pels carrers del poble ja és habitual", ha dit el Benito i a tall d'exemple ha comentat que ha de protegir les flors de casa amb teles perquè aquests animals no se les mengin.