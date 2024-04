ERC prepara una campanya amb més de 200 actes a Lleida

ERC té programats a Lleida més de 200 actes a partir de divendres, quan comença la campanya electoral de les autonòmiques del 12 de maig, principalment municipalistes, però també sectorials i de gènere, segons ha avançat aquest dilluns la cap de llista per Lleida i secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta. Ha assenyalat que han dissenyat una campanya de proximitat, amb actes pròxims a la ciutadania i als pobles, en què dos dels temes principals seran el finançament diferenciat per a Catalunya i la defensa del referèndum amb l’objectiu final d’aconseguir la república catalana. "El nostre és un projecte per a tothom", ha dit Vilalta, i l’ha contraposat als projectes "supeditats a Madrid o a la Moncloa, com el del PSC, o als què pretenen la restitució d’una sola persona", com el de Junts de Carles Puigdemont. S’ha referit a l’escenari que han deixat les eleccions al País Basc (amb empat en escons entre PNB i Bildu, seguits pel PSE) i ha dit que confia que a Catalunya es repeteixi una majoria independentista, "on s’aconsegueixi més fortalesa, no només d’ERC, sinó també d’altres formacions amb les quals compartim projecte i amb les que segur que ens haurem d’entendre".