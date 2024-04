Els Bombers sufoquen un incendi a Xocolata Jolonch d'Agramunt

Els Bombers de la Generalitat van treballar entre la matinada i primera hora del matí d’ahir en l’extinció d’un incendi a l’empresa Xocolata Jolonch d’Agramunt. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 5.24 hores quan van saltar els detectors de fum de la fàbrica. Al lloc van acudir quatre dotacions, que van comprovar que el foc s’havia originat en una de les sales de les instal·lacions, situades a l’avinguda Marià Jolonch, al centre d’aquesta localitat de l’Urgell. La ràpida intervenció va permetre donar-lo per extingit a les 6.06 hores. Concretament, van poder confinar el foc a la sala d’envasament, d’uns 50 metres quadrats, encara que la resta de les instal·lacions van resultar danyades pel fum, segons van informar els Bombers, que van atacar el foc des del pàrquing i en un dels molls de càrrega. Després de l’extinció, van ventilar l’immoble. Cap operari va resultar ferit. Cap a les 7.00 hores van donar el servei per finalitzat.

L’incident va provocar que ahir no pogués obrir al públic la Casa de la Xocolata, la xocolateria i la botiga que hi ha al recinte, pel que sembla, pels danys elèctrics derivats de l’incendi. Es tracta d’un local molt freqüentat, tant per veïns com per turistes. Està previst que pugui reobrir entre avui i demà.Xocolata Jolonch és la fàbrica de xocolate més antiga d’Agramunt i l’única de les dos històriques que encara funciona. Activa des del 1770, es dedica a la producció artesanal de xocolate, en especial a la pedra, considerat una varietat autòctona d’aquesta localitat. L’any 2013, l’empresari Àngel Velasco, propietari de Torrons Vicens, va adquirir la firma amb l’objectiu de donar-li continuïtat i projecció. La fàbrica és considerada una veritable joia de la primera industrialització de la localitat i s’ha mantingut al llarg dels anys en òptimes condicions de funcionament.