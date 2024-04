Falten quatre metges de vuit a Tamarit i cinc de quinze a Binèfar

La qualitat de l’assistència sanitària minva a una velocitat endimoniada a la Llitera i el Baix Cinca, on les plantilles de metges d’alguns centres de salut s’estan reduint de manera accelerada. Això es tradueix en un menor nombre de dies d’obertura dels consultoris en algunes localitats, com ha ocorregut a Algaió (pedania de Tamarit), en què les àrees de salut s’estan plantejant deixar d’acudir a alguns pobles, com sembla que ocorrerà a curt termini a Baells. I, també, en un creixent malestar tant entre els usuaris afectats per les retallades com entre els representants institucionals.

El major nombre de vacants es concentra al Centre de Salut de Tamarit de Llitera, que atén una població al voltant de 8.000 habitants de vuit municipis i on hi ha sense cobrir quatre de les vuit places.Al de Binèfar hi ha sense cobrir dos de les deu places de metge titular i dos de les cinc de MAC (Metge d’Atenció Continuada), una figura de reforç davant de la pressió assistencial l’efectivitat pràctica de la qual queda reduïda a poc més de la meitat en aquest cas.A aquestes carències se’ls en sumaran algunes més en un breu període de temps. La primera d’aquí a unes setmanes, quan la metge assignada a Sant Esteve de Llitera, la cartera de la qual inclou l’atenció dels dos geriàtrics de Binèfar, canviï de destinació en uns dies. I dos més el mes de setembre vinent, quan unes altres dos facultatives es jubilin.

Aquestes perspectives de noves baixes a la plantilla i l’absència de notícies sobre les intencions de la conselleria de Salut per cobrir-les van provocar el dijous de la setmana passada un tens debat al Consell de Salut de Binèfar, on diversos alcaldes de la zona sanitària, de més de 12.000 habitants en cinc municipis, van mostrar la seua preocupació pel deteriorament que es produeix en el servei.

Al centre de salut d’Albalate de Cinca s’han produït dos baixes per designació de metges per a càrrecs intermedis al Salud que Sanitat ha cobert, una d’elles per un metge sense el MIR.

La situació és de normalitat a Fraga i Mequinensa, els centres de les quals tenen la plantilla coberta encara que en el primer hi haurà tres baixes amb el concurs de trasllats del mes de setembre.

Les llistes d’espera es disparen a les àrees de més demanda

Les llistes d’espera s’estan disparant en les especialitats de més demanda a l’hospital de Barbastre, que atén al costat de l’Arnau de Vilanova de Lleida els usuaris de la Franja de Ponent. En un any, del març del 2023 al març del 2024, i segons el Govern d’Aragó, l’espera mitjana per a una operació de traumatologia ha passat de 85 a 133 dies i la d’urologia, de 28 a 67. La col·locació d’una pròtesi de malucs se n’ha anat de 97 a 149 i la de genoll, de 102 a 173. L’espera supera l’any en tres àrees de consultes externes: cirurgia ortopèdica i traumatologia (390 dies), urologia (385) i otorrinolaringologia (381). I és possible que tardi a millorar: les sis places de MIR quedaran vacants d’aquí a unes setmanes per falta d’aspirants i l’última dada oficial de plantilla, de novembre, ressenyava 32 llocs de metge sense cobrir en una plantilla de 163 a l’hospital.