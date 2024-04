Les Garrigues dona 4.500 claus d'abocadors d'emergència

El consell de les Garrigues ha començat a distribuir les claus de les àrees d’emergència per dipositar els residus que no s’han pogut recollir en els horaris establerts en el porta a porta mitjançant sistemes de lectura amb targeta que obliguen els usuaris a identificar-se per dipositar les escombraries.

En total es distribuiran 4.500 claus i ja s’han entregat les primeres 600 als veïns de Juneda. En aquest municipi se’n facilitaran un total de 1.800. Avui es procedirà a una nova entrega que continuarà dijous i dissabte a l’oficina d’atenció al ciutadà, segons van explicar fonts de l’organisme comarcal. El repartiment prosseguirà a la Granadella, Arbeca, Cervià, Juncosa i la Floresta. Les mateixes fonts van remarcar que s’està procedint a la instal·lació dels panys electrònics que donen accés a la instal·lació. Així, la intenció és que totes les àrees d’emergència estiguin a pany i clau a la tardor per evitar actes incívics i que s’utilitzin com a abocadors incontrolats.Fins a quatre empreses van optar fa més d’un any per adjudicar-se la instal·lació de sis àrees d’emergència, que han suposat un pressupost de més de 250.000 euros i que han comptat amb subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya.