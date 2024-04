Veïns de Sant Ramon aprenen a actuar en focs d'habitatge

Sant Ramon va acollir dissabte la segona jornada en matèria de protecció civil organitzada per l’ajuntament de Sant Ramon que es va centrar en la prevenció i lluita contra els incendis domèstics. Diversos bombers van oferir una formació exhaustiva que va tenir dos parts.

En la primera, es van explicar estratègies per evitar i gestionar amb eficàcia incendis. La segona part de la jornada va posar èmfasi a la pràctica, amb els assistents aprenent a utilitzar correctament els extintors per combatre el foc de forma segura i efectiva. Aquesta sessió pràctica va ser valorada molt positivament pels participants, que van adquirir habilitats per fer front a situacions d’emergència.L’alcalde, Josep M. Ribera, va agrair als bombers la seua dedicació i experiència. L’empresa Star Foc va cedir els extintors. Les dos pròximes jornades previstes inclouran sessions amb Mossos d’Esquadra i el personal de Protecció Civil, reforçant encara més els coneixements i capacitats en matèria de seguretat.