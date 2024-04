Empresonat l'amo d'un bar d'Alcarràs al trobar-li un quilo d'speed

Imatge de la metamfetamina i el material per tallar-la i manipular-la per a la venda. - GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil va detenir entre el 12 d’abril i la setmana passada a Alcarràs l’amo i l’encarregat d’un bar acusats de tràfic de drogues al trobar 998 grams de metamfetamina, substància coneguda com a speed, a l’interior de l’establiment. El jutjat d’Instrucció 1 de Lleida va decretar l’ingrés en presó provisional i sense fiança per al propietari del local, segons va informar ahir l’institut armat.

La troballa de la droga es va produir el 12 d’abril quan efectius del quarter de Balaguer van efectuar una inspecció fiscal a diversos locals oberts al públic del municipi d’Alcarràs. Durant la revisió d’un d’aquests establiments, els agents van trobar una bossa de plàstic de grans dimensions que contenia una substància blanca polsosa i compacta. Davant de la possibilitat que es tractés d’alguna substància estupefaent il·legal, es van fer alguns tests de detecció de drogues, que van determinar que es tractava de gairebé un quilo de metamfetamina. A més, a la cuina del local i habitacles annexos van localitzar material que habitualment s’utilitza per preparar les monodosis de droga per a la venda. Davant d’aquests fets, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de la persona encarregada del local i, passats uns dies, va arrestar el propietari del bar, que va acabar ingressat a la presó.En les últimes setmanes s’han produït diversos operatius contra el tràfic de drogues a les comarques de Lleida. Els Mossos d’Esquadra han detingut 11 persones en tres batudes a Torrebesses, Gualda i Vilagrassa, Cubells i Sarroca de Lleida (vegeu SEGRE d’ahir). Per la seua part, la Policia Nacional va detenir dos homes i va desmantellar una plantació de marihuana a Artesa de Lleida.