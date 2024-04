El sector dels esports d’aventura confia a revalidar les 801.384 activitats contractades i registrar xifres rècord

detail.info.publicated acn

La campanya d’esports d’aventura a la demarcació de Lleida ha arrancat aquest any amb 277 empreses (218 al Pirineu i 59 a Ponent), una més que l’any passat, que ofereixen una cinquantena d’activitats de terra, aire i aigua. L’objectiu de Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, que ha presentat aquest dijous a Llavorsí la temporada, és revalidar les dades de l’any passat, que es va tancar amb 801.383 activitats contractades, la xifra més alta des que es tenen registres. El Pallars Sobirà manté el lideratge en activitats i concentra 60 empreses, seguit de la Val d’Aran amb 44 i l'Alt Urgell amb 31. El sector va generar l’any passat un impacte econòmic de 111,47 milions d’euros, un increment del 2,6% respecte a 2019.

De les 277 empreses d'esports d'aventura que concentren el Pirineu i les Terres de Lleida, 229 ofereixen activitats de terra, 31 es dediquen a propostes d'aigua, mentre que les 17 restants ofereixen iniciatives d'aire. Les activitats de terra van concentrar l'any passat el 48,6% de les contractacions, mentre que les d'aigua van suposar el 47,9% i les d'aire, el 3,5%. El ràfting és l'esport rei en la modalitat d'aigües braves, seguit d'altres disciplines com ara el piragüisme, l'hidrospeed o el descens de barrancs.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha parlat de l'ús de l'aigua que fan les empreses d'esports d'aventura i ha dit que es tracta d'una aigua que més avall s'aprofita per a altres usos, com ara el reg. El president de les Associacions d'esports d'aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, s'ha expressat en la mateixa línia i ha dit que el sector està molt conscienciat i vetlla per no malgastar cap litre d'aigua.

Dolcet ha explicat que la temporada d'activitats d'aigua al riu Noguera Pallaresa s'allargarà fins al 15 d'octubre, quan finalitza el conveni d'Endesa amb l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà i el consell del Pallars Sobirà. Aquest permet la regulació del cabal del riu per la pràctica d'esports com el ràfting.

Turisme de proximitat

El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antoni Serrano, ha destacat el lideratge de les comarques del Pirineu pel que fa a la pràctica del ràfting i ha dit que difícilment a cap altre lloc del món s'ofereix aquest servei amb la mateixa qualitat.

Pel que respecta a la procedència dels visitants que practiquen turisme actiu, el 68% són catalans, el 19% són de la resta d'Espanya, el 12% són turistes d'Europa i l'últim 1%, de la resta del món.

Un impacte econòmic de 111,47 milions

L'estudi de la Càtedra de Turisme d'Interior i Muntanya també subratlla que la despesa mitjana del client que es va desplaçar l'any passat a la demarcació atret per les propostes dels esports d'aventura es va situar en 149,4 euros per dia. D'aquests, 52,1 euros corresponen a l'activitat i els altres 97,3 euros a l'allotjament, els àpats i altres despeses.

L'estudi posa de manifest que els esports d’aventura van generar l’any passat un impacte econòmic de 111,47 milions d’euros. D’aquests, 33,7 procedeixen de l’activitat mateixa i la resta, de l’hostaleria, restauració i comerç. Això suposa un increment del 2,6% respecte a la campanya de 2019, quan va ser de 108,6 milions.

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isus, ha explicat que el sector dels esports d'aventura és un model d'èxit, però que han passat molts anys des de la seva implantació al Pirineu i que ha arribat l'hora de replantejar el model turístic i tenir molt en compte el canvi climàtic. Isus ha apostat perquè ho facin conjuntament les institucions públiques i el sector privat.