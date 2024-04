Activada l’alerta per fortes pluges al Pirineu i el Prepirineu de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Pla especial d’emergències per inundacions davant de la previsió de pluges al Pirineu i el Prepirineu occidental, a la província de Lleida, aquest divendres i dissabte. Segons informa en un comunicat a 'X', des de la tarda poden acumular-se més de 100 litres en 24 hores, sobretot a les comarques lleidatanes de l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà. La Generalitat ha demanat extremar la prudència en la mobilitat en aquelles zones on plogui intensament, així com allunyar-se de rieres i zones que corrin el risc d’inundar-se.