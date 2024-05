Dos ferits crítics en un xoc a la C-14 a Ponts

Dos persones van resultar ferides crítiques ahir a la tarda en un xoc a la carretera C-14 a Ponts. L’accident es va produir cap a les 19.00 hores quan, per causes que es desconeixen i que s’investiguen, dos vehicles van col·lidir frontalment a l’altura del quilòmetre 120.

Al lloc van acudir sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i patrulles dels Mossos d’Esquadra. Per la seua part, el SEM va activar tres ambulàncies i dos helicòpters. Com a conseqüència de l’accident van resultar ferides tres persones (dos de les quals en estat crític) que van ser traslladades a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els Mossos investiguen les causes del sinistre, en el qual una conductora hauria envaït el carril contrari. Es tracta del segon accident d’un cap de setmana negre a les carreteres lleidatanes, on dissabte va perdre la vida una veïna d’Alcarràs de 39 anys en un altre xoc frontal a l’N-IIa a Lleida. La víctima era metgessa de l’Arnau i feia classes a la UdL. També van resultar ferits dos fills seus: un petit de 3 anys que ahir romania ingressat al Vall d’Hebron en coma induït i un altre de 6 que estava previst que ahir fos traslladat de Barcelona a l’Arnau de Vilanova de Lleida. Els Mossos d’Esquadra estaven ahir a l’espera dels resultats de les proves d’alcoholèmia al conductor de l’altre vehicle, que també va resultar ferit i traslladat a l’Arnau.