El cap dels Mossos a Lleida reclama “més infraestructures, tecnologia i efectius”

La Llotja de Lleida va acollir ahir per primera vegada el Dia de les Esquadres dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Ponent. La festivitat, que habitualment se celebrava a la Seu Vella, va reunir gairebé un miler de persones i va servir per posar de relleu la vocació de servei de la policia catalana a les comarques del pla de Lleida. De fet, al novembre es compliran 25 anys del seu desplegament integral, com va destacar el cap de la regió, el comissari Josep Maria Estela, que va fer un emotiu i reivindicatiu discurs. Estela va afirmar que “necessitem participar més en la presa de decisions de la nostra organització i especialment si aquestes decisions tenen a veure amb el territori. Necessitem més infraestructures, tecnologia i efectius”.

El comissari també va destacar que “els comandaments hem de vetllar per l’honestedat del cos, hem de preservar la nostra imatge, ser exigents amb el compliment de l’ètica interna i els primers a donar exemple. No som el que diem, som el que fem i tothom ens està observant. Primer és el cos dels Mossos d’Esquadra”. D’aquests 25 anys, va fer una menció a crims resolts com els de l’estudiant de la UdL Isabel Bascuñana, la veïna de Cervera Marina Ruiz i la jove de Ponts Manoli Pulido, entre d’altres, i va recordar que no han abandonat cap cas per resoldre, posant d’exemple els d’Isaac Martínez (Cappont) o de l’empresari Santiago Mir. També va esmentar l’agent que va morir al ser envestit per un conductor el 31 de desembre del 2014 a la Fuliola. Quant als reptes de present i futur, va posar èmfasi en la lluita contra el narcotràfic de marihuana i els robatoris en domicilis.

Per la seua part, la delegada del Govern, Montse Bergés, que va ser l’encarregada de tancar l’acte, va afirmar que “Ponent disposa avui de 175 efectius més que fa quatre anys i gairebé arriba als 1.100, la xifra més alta assolida fins ara”. Quant a infraestructures, va explicar que a l’estiu començaran les obres de la nova comissaria de Mollerussa i que ja s’ha trobat el terreny per a la segona comissaria de Lleida, que serà la seu de la regió i estarà a Copa d’Or. Avui se celebra el Dia de les Esquadres al Pirineu.

Reconeixements amb 218 felicitacions i 13 condecoracions

L’acte va incloure el reconeixement a la trajectòria i el treball policial amb l’entrega de 218 felicitacions, de les quals 16 van ser per a ciutadans, membres d’altres cossos policials i funcionaris per la seua col·laboració durant l’any 2023. També es va fer entrega de 13 medalles de bronze amb distintiu blau, vuit a membres del cos i cinc a membres de l’administració i altres forces i cossos de seguretat. Així mateix, es va reconèixer amb plaques commemoratives els ajuntaments d’Alpicat i Aitona i entitats per la seua col·laboració. Entre altres actuacions meritòries, val a destacar les d’agents del Segrià que van salvar la vida a una dona que es va ennuegar i a qui van fer la maniobra de Heimlich, o la d’agents d’aquesta unitat a la Noguera i de la Sala Territorial de Reus que, gràcies a la seua actuació i coordinació, van impedir el suïcidi d’un home al port de Comiols. També es va entregar un diploma a Blau, una jove agent que, al setembre i estant encara en pràctiques i fora de servei, va detenir l’assaltant d’una anciana a Cappont.