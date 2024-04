Sis segles de caça de bruixes

Les Valls d’Àneu commemoraran el 600 aniversari de la llei contra la bruixeria més antiga d’Europa, dictada en aquesta zona del Pirineu el 1424, amb un congrés internacional d’experts sobre el fenomen antibruixeria, una exposició itinerant sobre l’herència de la caça de bruixes i l’estrena d’espectacles en el marc de la 33 edició del Dansàneu.

La programació dels actes, que s’estendrà al llarg de tot l’any amb diferents iniciatives impulsades des del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, el festival Dansàneu i la Universitat de Barcelona, pretén reconèixer la singularitat històrica i el pes jurídic del text original del Pirineu, així com restituir la memòria de les dones objecte de repressió.La llei sobre bruixeria del 1424 està reconeguda com el primer document conservat amb caràcter regulatori de tot Europa que ordena condemnar la participació en reunions de bruixes.El programa d’actes arrancarà amb un congrés internacional que preveu reunir entre el 4 i el 6 de juliol els principals especialistes internacionals en l’estudi dels orígens de la caça de bruixes, com Agustí Alcoberro o Meritxell Simó.El certamen, organitzat per l’Institut d’Investigació en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona i coordinat per l’historiador Pau Castell, inclourà ponències sobre història, dret penal o literatura.

Les jornades situaran el Pirineu dins del mapa europeu dels orígens de la caça de bruixes, va assenyalar Castell.Paral·lelament, l’exposició itinerant Bruixes de dol. De les ordenacions d’Àneu a les caceres actuals oferirà un recorregut per les opressions i violències de les dones i altres col·lectius que han estat estigmatitzats al llarg de la història.Amb l’escriptora i periodista Ivet Eroles com a comissària i amb la historiadora i antropòloga feminista Núria Morelló, especialitzada en la caça de bruixes amb perspectiva de gènere, com a assessora, podrà veure’s per primera vegada del 27 de juliol al 31 d’agost a Lo Ventador de la Guingueta d’Àneu i, a partir del novembre, a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).La temàtica bruixa també estarà present durant la 33 edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, amb l’espectacle Biterna en la inauguració i Las hijas de Lilit en la clausura. Ambdós estrenes podran veure’s més endavant en altres localitzacions com Lleida i Barcelona.