Debaten el futur de l'apicultura pel canvi climàtic a Balaguer

La inauguració de la XVI Jornada de la Mel va obrir ahir Fira Q de Balaguer, que va estar centrada en el canvi climàtic i l’afectació en els ruscos de la vespa asiàtica i va congregar uns 120 apicultors. També es va celebrar el XV Concurs Reina de Mels i es van commemorar els 40 anys del primer concurs de mels d’àmbit estatal que es va celebrar a la capital de la Noguera el 1984. El concurs de mels el van guanyar Xavier Llobet, Gemma Llorenç i Òscar Castanera en les diferents categories. Pel que respecta al II Saló de l’Energia, es va centrar en els beneficis del biogàs en el sector ramader i en la mobilitat elèctrica. Val a destacar que Fira Q ha apostat aquest any per donar un impuls a la promoció de les renovables.

El públic va omplir el recinte per veure les diferents desfilades de moda a la passarel·la del pavelló i per degustar productes de proximitat i artesanals a les zones dedicades a la restauració. A les 18.30 hores es va dur a terme el VIII Concurs de Cuina Josep Maria Morell De la Terra al Plat, amb un jurat compost per importants xefs de Lleida i que va guanyar Sergi Aritzera. Com a novetat aquest any el certamen ha permès la presència de mascotes i acull un sector amb diferents estands sobre nutrició, accessoris i complements, a més de servei veterinari. Hi participen un centenar d’expositors, tots de Lleida, que ahir van mostrar la seua satisfacció ja que poden exposar els seus productes de forma directa. A més, el recinte va acollir la Mostra Nacional de Coques de Recapte i Samfaina, en la qual participen 14 pastissers i forners. Pel certamen van passar més 18.200 visitants.